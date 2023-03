Diciassettenne aggredito fuori dalla discoteca: caccia al gruppo

Un diverbio dentro la discoteca, un’aggressione fuori. Sono in corso indagini dei carabinieri su quanto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica al “River Club“ di Campi Bisenzio. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane, 17 anni, avrebbe litigato per questioni futili, con alcuni ragazzi che si trovavano dentro il locale. All’uscita, questi lo avrebbero aspettato fuori e senza alcun apparente motivo lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Il 17enne è riuscito a scappare e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del 118 i carabinieri della compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Careggi per le cure. Gli aggressori, un gruppo di migranti, hanno fatto perdere le loro tracce. Il 17enne è stato dimesso con una prognosi di tre giorni per contusioni.

ste.bro.