Diciassette anni l’addio a Grazzini Amici e colleghi lo ricordano L’abbraccio di Toccafondi

Diciassette anni fa, ieri, l’improvvisa morte poco più che cinquantenne di Graziano Grazzini, brillante politico fiorentino. Il rinnovato cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità con cui ha condiviso un importante percorso di impegno politico e sociale per molti anni, è stato espresso nel giorno dell’anniversario della sua morte, al cimitero di Settignano dove è sepolto e dove ogni anno viene deposta una corona di fiori. "Graziano Grazzini per i tanti che lo hanno conosciuto resta nei pensieri e non solo nei ricordi. - lo piange l’amico, anche lui politico, Gabriele Toccafondi, su Facebook - Quando le persone sono vere, leali, sincere, quando ciò che unisce è molto più grande delle differenze politiche, culturali, personali, quando c’è amicizia, quando trovi persone che vorresti seguire da quanto è bello starci insieme. Ecco che dopo tanti anni ringrazi di avere conosciuto Graziano e la storia che lo ha reso così “speciale”".