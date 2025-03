Dibattito sulle fonti rinnovabili

Si parlerà di comunità energetiche, transizione ecologica e fonti rinnovabili ma, soprattutto, dello stato attuale e prospettive per il territorio riguardo a questi temi nell’incontro in programma questa sera alle 21 nella Sala convegni al quarto piano del palazzo comunale in piazza Gramsci 11, All’iniziativa interverranno Monia Monni assessore allo Sviluppo sostenibile della Regione Toscana, il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore alla transizione energetica del Comune di Calenzano Martina Banchelli, Andrea Ginosa direttore generale di Estra Clima Spa, Lapo Arrighetti presidente di CER-Ca, la comunità energetica nata a Calenzano, Maurizio Bresci e Nicola Tanini rispettivamente responsabili dell’area pianificazione urbanistica del Comune e dell’area Ambiente e viabilità. L’ingresso è libero.