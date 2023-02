Dibattito all’americana dei sette partiti italiani

La politica si riunisce stamani all’Istituto superiore Vasari di Figline. I rappresentanti d’istituto hanno organizzato un’assemblea politica "intercettando – spiegano – una necessità degli studenti: scoprire l’offerta politica del nostro Paese. Siamo o diventeremo elettori attivi: per esprimere il voto dobbiamo conoscere quello su cui saremo chiamati a scegliere". Il dibattito mediato dal giornalista ed editorialista La Nazione e QN Gabriele Canè vede la partecipazione di rappresentanti dei sette maggiori partiti italiani, in stile dibattito all’americana: presenti il senatore Dario Parrini del Pd, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, l’europarlamentare Nicola Danti di Azione Italia Viva-Renew Europe, il consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella, il consigliere di Firenze per Sinistra Progetto Comune Dmitrij Gabriellovic Palagi, il capogruppo M5S di San Giovanni Valdarno Tommaso Pierazzi e il consigliere metropolitano della Lega Cecilia Cappelletti. I temi saranno di interesse studentesco e giovanile. Seguirà una tavola rotonda in risposta alle curiosità degli studenti.

Manuela Plastina