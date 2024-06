Diario della maturità, Yasmine: “Ansia e nostalgia si mescolano”

Firenze, 17 giugno 2024 – Mi chiamo Yasmine e sono iscritta dal 2019 all’Iitt Marco Polo di Firenze. Cinque anni di superiori tra alti e bassi, momenti di gioia e di difficoltà, stanno per concludersi. Questo percorso mi ha portata a crescere come non avrei mai immaginato quando varcai per la prima volta la soglia di scuola.

Il mio ingresso è stato caratterizzato dall'entusiasmo di chi si affaccia a una nuova avventura. Gli anni iniziali sono stati una miscela di scoperte e sfide. Ho conosciuto nuove persone, stretto amicizie che spero durino tutta la vita e iniziato a comprendere le mie passioni e inclinazioni.

Come per tutti, anche la mia esperienza scolastica è stata sconvolta dall'avvento della pandemia da covid-19. Le lezioni a distanza, l'incertezza e l'isolamento hanno reso questi anni difficili. È stato un periodo di grande adattamento, ma anche di crescita personale. Con il ritorno alla normalità, ho potuto apprezzare di più il valore delle lezioni in presenza, della socializzazione e della routine scolastica. Gli ultimi due anni sono stati poi un crescendo di preparazione e consapevolezza. Ho affrontato interrogazioni, compiti in classe, progetti e attività che mi hanno aiutata a sviluppare competenze, non solo didattiche, ma anche personali.

L'ultimo anno è stato il più intenso: ho passato ore sui libri e ho partecipato a gruppi di studio con i compagne/i, tra momenti di fiducia e altri di scoraggiamento.

Con la maturità alle porte, vivo una miscela di sentimenti: l’ansia e il desiderio di dimostrare il frutto dei miei sforzi, ma anche già la nostalgia per questi anni sui banchi che stanno per concludersi. Mi sento pronta a lasciare la scuola, ma anche consapevole che sto chiudendo un capitolo importante della mia vita. Nonostante le incertezze e le paure, c'è una grande eccitazione per ciò che verrà: che sia l'università, il lavoro o un periodo di pausa e riflessione. Sono pronta ad affrontare il futuro con la consapevolezza e la maturità che questi anni mi hanno dato.

Essere oggi una maturanda significa avere un bagaglio di esperienze uniche, segnate da eventi globali e personali che hanno plasmato il nostro percorso. Guardando indietro, sono grata per ogni momento, ogni lezione e ogni persona: ringrazio amiche/ci, che hanno condiviso risate, lacrime e ore di studio; e le/gli insegnanti che, con pazienza e passione, mi hanno guidata. Con il cuore pieno di speranza e determinazione, sono pronta a scrivere il prossimo capitolo della mia vita; e che ogni passo sia un'opportunità per crescere ancora di più!