Diamo ascolto alle nostre fragilità

Può capitare a tutti improvvisamente, in qualsiasi luogo e momento, di trovarsi soli con sé stessi il tempo necessario per riconoscere le emozioni vissute fino a quell’istante e prestare attenzione ai segnali del proprio corpo per conoscere i propri limiti e le proprie fragilità. Le risposte che potremmo avere in tale circostanza possono renderci felici oppure regalarci alcune amarezze. Per poter conoscere sé stessi e migliorare la vita è necessario liberarsi dei problemi, insoluti, delle responsabilità e dei grovigli naturali che ci hanno sempre impedito di crescere nello spirito. Solo così ci possiamo accorgere che respiriamo e che il cuore batte e riuscire ad ascoltare i minimi rumori della natura che ci circonda con la sua bellezza.

Connettersi con se stessi significa accettarsi per quello che siamo consapevoli delle proprie passioni e dei propri sentimenti evitando giudizi e pregiudizi. Ma i sentimenti sfuggono ad ogni controllo e su di essi non abbiamo nessun potere. L’amore, vince anche il silenzio, tutto ai nostri occhi si colora di rosa e rivive in noi la capacità di comprendere la natura delle cose, di apprezzare i rumori della natura: il suono dell’acqua che scorre nel torrente, del vento che soffia e che spettina gli alberi. Con gli occhi chiusi il pensiero torna a cercare lei. Non puoi ribellarti a questa ispirazione perché tutto intorno a te si movimenta in maniera armoniosa e si trasforma in un sogno. Quando pensi alla realtà puoi renderti conto di non avere assaggiato i frutti buoni della vita perché ingabbiato nelle regole che imprigionano i pensieri, che ci vogliono osservanti ma non felici e ti senti paralizzato nel ricordo di una vita ingiusta. Le regole possono in alcune circostanza far perdere il gusto di sentirsi vivi e innescare un desiderio di ribellione.

Cambiano le situazioni ma non le persone e i sentimenti veri rimangono e crescono di intensità. L’amore è il frutto di processi interni inarrestabili e per vivere deve rinnovarsi . Trovandoti solo con te stesso puoi capire quindi che la vita sa essere imprevedibile. Tutto capita anche quello che non avresti mai immaginato. Puoi cercare di trovare soluzioni in maniera serena a tante cose ma non a quelle che rimangono chiuse dentro l’animo. Per queste basta ascoltare in silenzio i consigli che solo il cuore può svelare.