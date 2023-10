"Dialoghi celesti a Firenze: al via gli incontri al Planetario di via Giusti"

Avvicinare tutti, giovani e adulti, alla conoscenza del cielo con l’illustrazione delle più recenti scoperte scientifiche in un approccio multidisciplinare. Questo l’obiettivo di "Dialoghi Celesti", ciclo di incontri nella cupola del Planetario digitale della Fondazione scienza e tecnica di Firenze (via Giusti, 29). Per sei mercoledì (ore 21) gli astrofisici guideranno lo sguardo del visitatore in un insolito viaggio nello spazio e nel tempo attraverso storia, letteratura, musica e astronomia. Si parte stasera col professor Marco Romoli che propone "Incontro molto ravvicinato con l’eliosfera" nel quale illustrerà il lavoro della sonda Solar Orbiter per comprendere il funzionamento del sistema solare e risolvere gli enigmi legati alla generazione del campo magnetico. Il 25 ottobre il ricordo dedicato a Italo Calvino in occasione del centenario dalla nascita: Sacha Barion e Ruggero Stanga leggeranno brani tratti dalle Cosmicomiche. L’8 novembre l’astrobiologo John Robert Brucato terrà l’incontro "Asteroidi primitivi scuri: la missione Osiris-Rex e Hayabusa2".

Il 22 novembre il professor Sergio Giudici, nell’incontro "Le stelle di Ulisse-Omero e l’astronomia" spiega come per navigare secoli fa fosse necessario conoscere e studiare la volta celeste. Il 6 dicembre sarà la volta di "L’amor che move il sole e l’altre stelle…: la Teoria della Gravità" con Marco Salvadori. Infine, il 20 dicembre l’astrofisico Emiliano Ricci nell’incontro dedicato all’"Ipotesi astronomica sulla stella dei Magi" approfondirà il tema dell’astro che, secondo la tradizione, guidò i Magi verso il luogo di nascita di Gesù. Cos’era questa "stella" e rappresenta un fenomeno realmente accaduto? "Continuiamo – ha detto Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica - la nostra missione di divulgazione a scuole, famiglie e giovani studenti che sempre più spesso visitano le nostre conferenze". Info e prenotazioni: 0552343723.

Maurizio Costanzo