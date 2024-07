Diacetum Festival, quante emozioni. Con "A piedi nudi nel parco"

Penultimo appuntamento con la ventiseiesima edizione del Diacetum Festival, che ritorna dopo le nozze d’argento celebrate lo scorso anno. Divenuto un appuntamento immancabile, il Festival si annovera tra le principali rassegne fiorentine di arte, musica, teatro e danza. Come ogni anno a fare da motore trainante a questo evento è la passione della comunità, che durante tutto l’anno non smette mai di ricercare gli spettacoli che potranno rendere sempre più interessante l’appuntamento.

L’evento si svolge nell’Arena Estiva di Diacceto, frazione del comune di Pelago nel cuore della Valdisieve, in provincia di Firenze. L’appuntamento di oggi è con una delle commedie più divertenti di sempre, "A piedi nudi nel parco".

Il testo di Neil Simon fu rappresentato per la prima volta nel 1963 ed è stato regolarmente in cartellone per 4 anni consecutivi, per oltre 1500 repliche, prima di diventare un cult movie con Jane Fonda e Robert Redford. A portare in scena la commedia sarà la compagnia Gli Strani Slaschi.

Per la chiusura del festival, sabato 3 agosto, si andrà invece ai Caraibi con la musica di Cuba di Leydis Mendez. Gli spettacoli si tengono alle 21.30 presso l’Arena Estiva all’ingresso del paese. A presentarli sarà l’attrice e regista Chiara Macinai, ma le notizie non sono finite. Si potrà infatti usufruire dell’Apericena in Piazza, proprio davanti all’arena, è consigliabile prenotare al 351.3083625. Tutte le informazioni saranno sul sito, www.diacetumfestival.com o sulla pagina Facebook del Festival.