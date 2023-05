Di nuovo compagni 50 anni dopo Quinta B, era l’anno della Maturità Tutti insieme i magnifici quindici

Correva il 1973, luglio e i 19 allievi della 5B Edilizia dell’ITI ’Leonardo da Vinci’, si diplomavano, accomunati dall’ansia dell’esame di Stato, dall’incertezza del futuro, speranze e sogni. Quei ’ragazzi’ (oggi come ieri: magnifici) vanno per i 70 e dopo 5 decenni hanno fatto la reunion. "Tranne gli incontri casuali non ci siamo più rivisti, solo nel 2003 e 2013 per il 30° e il 40° della Maturità. Ma non numerosi come oggi – racconta uno di loro – l’idea è venuta ad un mio ex compagno che su WhatsApp ha creato un gruppo per riunirci tutti". Ripensare a quei giorni vissuti insieme ha riportato alla memoria dettagli e aneddoti. E il gruppo – 15 i presenti al pranzo – si è trasformato nel diario digitale di un’epoca che era ancora analogica. Chi imprenditore, chi pensione, molti professionisti, chi è deceduto. Una giornata molto bella e partecipata. Tutti si sono impegnati a far meglio: nel 2033!