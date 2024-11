Dhl service di ultima generazione. Ecco l’hub da dieci milioni di euro

SESTO FIORENTINO (Firenze)

Una riqualificazione nel segno del Rinascimento e, trattandosi dell’area fiorentina, il paragone è più che mai calzante. Ieri mattina è stata presentata la riqualificazione del Service Center DHL Express Italy di Sesto Fiorentino, nell’area industriale dell’Osmannoro, che è stato completamente rinnovato con un cospicuo investimento di 10,5 milioni di euro. Cifra notevole che ha permesso di intervenire sia sulla palazzina uffici (interamente ripristinati) di quasi 1500 metri quadrati sia del magazzino di 4mila metri quadrati. Oltre al rinnovamento del sistema per lo smistamento delle spedizioni, in grado di processare 2.000 colli all’ora in uscita e 2.500 in entrata, sono stati installati nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento abbinati a un impianto fotovoltaico da 120kW con un considerevole abbattimento delle emissioni di CO2.

In chiave sicurezza per i lavoratori sono state poi messe in opera tecnologie moderne che consentono al personale di operare in condizioni protette, riducendo significativamente le potenziali situazioni di rischio. Gli interventi sono stati comunque condotti anche nel solco della sostenibilità con l’installazione di 89 colonnine di ricarica per veicoli elettrici che garantiranno una completa autosufficienza quando sarà completato il passaggio all’elettrico per tutti i mezzi.

Il polo di Sesto Fiorentino occupa circa 70 dipendenti sui 200 totali in Toscana,in futuro potranno essere effettuate altre assunzioni se il mercato lo ichiederà. Al taglio del nastro di ieri, alla presenza del Ceo di DHL Express Italy Nazzarena Franco, sono intervenuti anche il consigliere della Regione Toscana Fausto Merlotti, la vicesindaco del Comune di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Fra gli ospiti anche Ferdinando De Giorgi, coach della nazionale italiana maschile di pallavolo e Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, a cui DHL Express Italy è da tempo legata da una partnership di sponsorizzazione rinnovata quest’anno fino al 2028. Presente anche Paola Butali, vicepresidente dell’associazione "Rondine Cittadella della Pace" di Arezzo.

"La riqualificazione del nostro Service Center di Sesto Fiorentino è un’ulteriore tappa del piano di sviluppo che abbiamo implementato in questi anni, dove innovazione e sostenibilità ci guidano attraverso un percorso di miglioramento continuo – ha sottolineato Nazzarena Franco -. Questo investimento valorizza le nuove tecnologie ma anche le nostre persone che sono il cuore della nostra strategia, fornendo un ambiente di lavoro moderno, sicuro e funzionale per garantire l’efficienza operativa e al tempo stesso condizioni di lavoro sempre migliori". L’importanza ‘strategica’ del sito di Sesto, che serve le tre province di Firenze, Lucca e Arezzo, emerge anche dai numeri: attraverso l’aeroporto di Pisa le piccole e medie imprese del territorio possono raggiungere in 24/36 ore tutte le 220 destinazioni mondiali del network DHL Group. In particolare, le aziende clienti servite dalla filiale di Sesto Fiorentino rappresentano circa il 53% dei clienti regionali di DHL. Per la Toscana, come per le tre province servite dalla filiale di Sesto Fiorentino, il Fashion è il primo settore e gli Stati Uniti risultano essere il primo mercato in crescita di queste tre province.