Devastata la sede del Centro Storico Lebowski, il club: “Rubati computer e altro, danni rilevanti”

Firenze, 15 ottobre 2024 – Un duro colpo. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre alcuni malintenzionati sono entrati negli uffici della sede fiorentina del Centro Storico Lebowski, il club seguito da anni da migliaia di tifosi con la prima squadra iscritta al campionato di calcio di Promozione.

I danni negli uffici del club

È lo stesso club fiorentino a raccontare con un post sui social quanto accaduto: “L’impianto della Trave è stato fatto oggetto di una sgradevole visita. Non è la prima volta che accade: nelle occasioni precedenti tuttavia il “bottino” era stato talmente magro che nemmeno valeva la pena parlarne. Stavolta invece, tra strumenti della segreteria, in particolare computer portatili, e vari altri articoli, il danno è rilevante, anche perché nei locali laddove non è stato rubato, sono state comunque rotte le porte e buttate all’aria molte cose. Non vogliamo stare a piangerci addosso: gli impianti sportivi sono da sempre tra gli obiettivi prediletti per questo tipo di azioni, in quanto sono aree molto vulnerabili e difficili da proteggere efficacemente. A tutte le società, presto o tardi, cose del genere sono successe, anche se fa sempre tanta rabbia. E non sarà certo questo a farci cambiare idea su quello che da sempre sosteniamo rispetto alla città e ai suoi quartieri, ovvero che la sicurezza non la si ottiene invocando più sorveglianza poliziesca, o l’installazione di telecamere di dubbia utilità. Penseremo tutte e tutti insieme ai modi per mettere maggiormente al sicuro le nostre attrezzature. L’obiettivo di lungo termine resta quello di raggiungere il nostro obiettivo ideale: l’impianto del Lebowski dovrà diventare talmente un patrimonio condiviso dalla città, ed essere così amato dalle persone, che anche i malintenzionati pensino che lì non è il caso di andare a disturbare. Certo, per arrivare a questo punto, gli incidenti di percorso possono - anche se non devono - succedere”.

"Per il momento – prosegue il club – dobbiamo far fronte a un danno economico non trascurabile”. Per questo il Centro ha deciso di organizzare una raccolta fonti online. “Oppure vi invitiamo a passare dal campo, sia perché è sempre e comunque la cosa che preferiamo, sia eventualmente per donare piccole attrezzature che possano servire, o per aiutare in qualche riparazione”.