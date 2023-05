Detenuti e lavoro, parte l’iniziativa Al via i corsi di formazione

Corsi di avviamento al lavoro per i detenuti del Gozzini. Una iniziativa organizzata da Aspri, l’Associazione pelle recuperata italiana, nata a Scandicci nel 2019. Il prossimo 25 maggio con una cerimonia formale verrà inaugurata l’edizione 2023 del progetto, alla presenza del direttore della struttura, Vincenzo Tedeschi e della presidente di Aspri, l’imprenditrice Simona Innocenti (in foto) "Grazie al recupero della pelle (materia prima seconda) – ha detto Simona Innocenti – riusciamo a fare molte attività di interesse pubblico. L’iniziativa al Gozzini segue il primo corso di formazione interno al carcere di Sollicciano completato anche grazie anche al contributo della stessa regione Toscana". Grazie all’attività formativa, vengono attivati tirocini extracurriculari di detenuti in art. 21 che possono uscire e rientrare dalla struttura, in modo da potenziare la loro formazione. "Grazie alle nostre aziende socie – ha aggiunto Simona Innocenti – tutte etiche e tutte italiane, diamo una seconda possibilità a tutti nella speranza di rafforzare l’integrazione. All’interno del Gozzini abbiamo realizzato un laboratorio permanente con strumenti di pelletteria grazie anche alla determinazione del direttore Vincenzo Tedeschi. Formeremo alcuni ragazzi detenuti e rilasceremo loro un attestato di competenze di mansioni addetto al banco pellettiero". Al termine delle selezioni saranno in otto i detenuti che partiranno con il corso di formazione, per tutti loro la possibilità di cambiare vita, imparando un mestiere che in questo momento offre garanzie lavorative praticamente certe vista l’alta richiesta di personale formato.

Fabrizio Morviducci