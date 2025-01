Deposito Eni, domani assemblea pubblica

Il 9 dicembre scorso un’esplosione al deposito Eni di via Erbosa ha provocato la morte di cinque lavoratori che si trovavano all’interno dell’insediamento. Un episodio che ha segnato uno spartiacque da cui non si potrà più prescindere, per la storia della comunità calenzanese. A poco più di un mese di distanza da quella tragedia l’amministrazione comunale ha organizzato un’assemblea pubblica per riflettere su quanto accaduto e sulle prospettive future relative all’insediamento. L’incontro è in programma domani, a partire dalle 21, nella sala convegni al quarto piano del palazzo comunale (piazza Gramsci 11) con ingresso libero.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Carovani (nella foto) e gli assessori "per condividere riflessioni e valutazioni" con la cittadinanza e raccontare gli ultimi sviluppi. Già subito dopo il terribile incidente il primo cittadino aveva annunciato che si sarebbe battuto per non far riaprire il deposito nell’attuale sito, in un’area in cui, nel corso degli anni, hanno trovato spazio attività industriali e artigianali (molte delle quali hanno registrato danni ingenti) e anche abitazioni, con una ‘convivenza’ che, dopo quanto accaduto, appare quantomeno problematica.

S.N.