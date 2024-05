Delivery aereo per le zone impervie: Buddydrone vince il Trofeo EYE Mugello

Borgo San Lorenzo (Firenze), 21 maggio 2024 - Con l’utilizzo dei droni sarà possibile effettuare consegne nelle zone rurali dove i normali servizi di delivery basati su app non arrivano. Stesso sistema potrà essere usato in caso di calamità e zone inagibili per recapitare generi di prima necessità e medicinali. Ha una doppia valenza, commerciale e di servizio, il progetto Buddydrone che ha vinto il Trofeo Eye come miglior idea d'impresa 2024 per il Mugello. La giuria di esperti del percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs, organizzato da Artes Lab, ha scelto il progetto presentato da un gruppo di giovanissimi (hanno 16-17 anni): Dario Baroni, Carlvin Andrei Carino, Zahra Hakimi, Samuele Trigona e Roxelle Villanueva sono studenti dell’istituto superiore Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo; hanno ottenuto la possibilità di approfondire la loro idea attraverso una rete di professionisti e imprenditori, fino alla possibilità di farla diventare realtà. Gli studenti, guidati dal prof. Marco Baroncini, si sono confrontati con testimonianze imprenditoriali e poi cimentati nel lab di ideazione di impresa imparando le basi dell’imprenditoria etica, per poi provare a dar vita a una propria idea. Le migliori proposte sono state presentate da loro stessi in un contest di fronte a una giuria di esperti; Buddydrone è stata giudicata la più originale, concreta e realizzabile e ha ottenuto il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa del Mugello 2024 oltre appunto alla possibilità di svilupparla. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con le visite aziendali nel Mugello organizzate in collaborazione con Confindustria. Tra gli studenti che hanno partecipato al percorso organizzato da Artes Lab insieme all’istituto superiore, col contributo del Comune di Borgo San Lorenzo, il supporto di Confindustria Toscana Centro e Costa e il contributo del Banco Fiorentino e di Fondazione CR Firenze, sono state consegnate anche tre menzioni speciali: La menzione dei Mentor è andata a Spag Servizio di distribuzione di eventi mediante visore e app dedicata di Cesare Albisani, Jacopo Graziani, Alan Poggiali, Tommaso Sabatini

I voti social hanno premiato Gestriciclo Sistema di etichette RFI associate ad app dedicata per rilevazione degli imballaggi usati di Lorenzo Abalsamo, Bianca Chirila, Parastoo Hakimi, Francesca Lai e Davide Paladini. La menzione AlumnEYE (assegnata dagli studenti che nelle passate edizioni hanno partecipato ad Eye e poi hanno concretizzato la loro idea di impresa) è andata a Alyc Realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento con moduli di fotovoltaico organico di Yuri Bettoni, Lorenzo Ciarlone, Aurora Ulivi e Camilla Zannoni Buddydrone come migliore idea del Mugello concorrerà di diritto alla finalissima regionale con gli altri studenti coinvolti nel Progetto Eye di Prato, Firenze, Pistoia e Arezzo. Le 3 menzioni speciali si contenderanno l’accesso alla finale con le migliori menzioni delle altre realtà toscane in gara. In palio il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. Se lo contenderanno il 5 giugno nella sede della presidenza della Regione.