Del Ghingaro: "Se in campo, niente apparentamenti"

I civici fanno sul serio. Subito il coordinamento delle liste toscane, all’orizzonte la candidatura alle regionali del sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro, in alternativa ai partiti tradizionali. Non è stata ancora ufficializzata, ma è ormai evidente che la spinta propulsiva porta i civici verso le elezioni. Ieri mattina è stata annunciata la nascita del coordinamento regionale di tutte le liste civiche indipendenti. "Non quelle ‘civetta’ per essere chiari – ha detto Giorgio Del Ghingaro – ma solo quelle esperienze che hanno portato un vento nuovo nella politica regionale". All’incontro all’Hilton di Firenze hanno preso parte Giampaolo Sodano, esecutivo Federazione Civici Europei, e Stefano Rolando, docente di Comunicazione alla Iulm di Milano. "Il civismo oggi è un tema politico di grande rilievo – ha detto Del Ghingaro – a maggior ragione quando a ogni tornata elettorale vediamo aumentare l’astensionismo. Il civismo spesso viene sminuito a stampella dei vari schieramenti politici: la verità è che con un coordinamento adeguato, potrebbe essere voce autonoma e soprattutto, indipendente. Oggi abbiamo annunciato il coordinamento, valuteremo il prossimo passo. E’ certo che se dovessimo decidere di candidarci, non saremo disponibili a fare apparentamenti".

Quello di ieri è stato il terzo incontro dei civici dell’Altra Toscana, dopo i primi a San Giovanni e Viareggio, tutti molto partecipati. Presenti diversi esponenti sindaci dell’area metropolitana fiorentina. Più, tanti rappresentanti delle civiche e della società civile, tra i quali Alessandro Polcri presidente della Provincia di Arezzo, il consigliere regionale Andrea Ulmi e l’onorevole Marco Donati. Del Ghingaro lavora a un programma condiviso con alcune parole chiave: "Intanto coraggio, poi una sanità con più attenzioni al sociale, un’attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità. In ultimo, i distretti industriali da mettere a sistema e interconnettere con il sistema dell’economia regionale".

f.morv.