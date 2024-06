Firenze, degrado in pieno centro. Turista defeca sulla scalinata del Duomo

Firenze, 28 giugno 2024 - Saranno state le vertigini, o il movimento fatto salendo gli scalini, o qualche piatto della cucina toscana troppo "strong" per gli stomaci del turista. Fatto sta che questa mattina una turista inglese ha defecato sulla scalinata che porta in cima alla cupola del Duomo. Per chi conosce il percorso, è un gesto difficile anche solo da pensare. Immaginatevi farlo con alle calcagna un gruppo di visitatori che, come la donna, stava salendo per godere della sacralità del luogo e della meravigliosa vista.

Non sono nuovi certi tipi di comportamenti, spiegano alcuni addetti, ma nessuno, prima di oggi, si era mai spinto a tanto. la donna, accompagnata da due amiche, ha evacuato sulle scalinate che portano al secondo ballatoio e poi ha continuato la sua visita come se niente fosse. Nelle radioline di guardiani e operatori è subito rimbalzata la notizia, con in calce la richiesta di reperire della segatura. La ditta che si occupa delle pulizie all’interno del Cupolone è intervenuta in poco tempo, lavando il punto dove la donna aveva defecato prima che altri turisti si accorgessero della gravità della situazione e del gesto, oltre che dello sgradevole odore.

Pochi giorni fa un altro episodio simile, con un turista che ha defecato in un angolo accanto all’uscita dalla cima della cupola. Eventi che si vanno ad aggiungere al bestiario di maleducazione e degrado che troppo spesso il Duomo, e le bellezze della città, sono costretti a subire per mano (e non solo viene da dire) di turisti irrispettosi. Turisti, lamentano gli addetti, sempre più difficili da gestire, ogni giorno che passa.