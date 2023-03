Degrado all’hotel Albatros, ultimatum alla proprietà per porvi rimedio

Con una ordinanza urgente a firma del sindaco Riccardo Prestini il Comune di Calenzano ha intimato alla proprietà dell’Hotel Albatros in via di Prato (chiuso da oltre un anno e mezzo) di intervenire, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, per ripristinare le condizioni di sicurezza intervenendo in particolare sul maxi allagamento nel seminterrato che potrebbe costituire notevole rischio. Lo ha annunciato il sindaco in consiglio comunale rispondendo a una interpellanza sul tema presentata dal consigliere Francesco Piacente di Sinistra per Calenzano: "Il Comune – ha spiegato Prestini – ha revocato l’autorizzazione alla proprietà nell’ottobre scorso a seguito dell’inottemperanza del gestore rispetto a una serie di procedimenti già attivati. L’attività dell’albergo era stata sospesa a fine 2021, a quanto ci era stato riferito per l’emergenza Covid, ma poi non è mai ripresa. Da parte nostra abbiamo più volte sollecitato la struttura, che ha pendenze forti con il Comune, a regolarizzare le pendenze e a riprendere l’attività ma così non è stato". Lo scorso 16 febbraio poi – ha proseguito il sindaco – "da un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale è emerso il degrado della struttura così come l’allagamento del seminterrato. Da qui l’ordinanza alla proprietà perché intervenga: se così non sarà provvederemo noi a mettere in sicurezza l’area, anche se è privata, e a rimuovere i rifiuti abbandonati nel parcheggio che sono stati già perimetrati".

Sandra Nistri