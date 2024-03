Nuovo defibrillatore in dono per l’associazione Trisomia 21

Firenze, 12 marzo 2024 - Durante la cerimonia di premiazione della competizione podistica di 10 chilometri denominata "Lastrapazza", si è svolta la consegna del 198o defibrillatore donato da Piero Giacomelli, fondatore dell'Associazione Regalami un Sorriso Ets. Il momento, si legge in una nota, ha visto la partecipazione attiva dell'Associazione Trisomia 21 Aps. Presenti alla consegna l'Associazione Leonardo Aledirghi Onlus e il vicesindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso. Attraverso questa donazione l'Associazione Trisomia 21 si dota ora di un secondo defibrillatore, consolidando la capacità di fornire servizi ininterrotti anche in situazioni di manutenzione o eventuali malfunzionamenti di uno dei due apparecchi. Viste le stringenti normative vigenti, la presenza di due defibrillatori permette infatti di gestire al meglio l’eventualità di un guasto o l’assenza temporanea per manutenzione, garantendo almeno un defibrillatore sempre operativo all’interno della struttura. Questa acquisizione non solo consolida la sicurezza degli utenti e partecipanti alle attività riabilitative dell'Associazione Trisomia 21, ma incarna anche un esempio tangibile di impegno sociale, dimostrando come l'unione di forze possa portare benefici molteplici e duraturi nella comunità.