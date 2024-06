Davide Sicilia, morto a Firenze nello schianto in moto contro una minicar. Chi era la giovane vittima

Firenze, 4 giugno 2024 – Uno schianto tremendo, ieri sera intorno alle 22, in largo Gennarelli, a Campo di Marte, è costato la vita a Davide Sicilia, 29 anni.

Il giovane era in sella alla sua moto quando all’incrocio con via Campo d'Arrigo si è scontrato con una minicar guidata da un minorenne.

Davide Sicilia, originario di Pagliarelle, in provincia di Crotone, da qualche tempo viveva a Firenze per motivi di lavoro. Il 29enne era impiegato in una delle aziende che lavorano per la Tav. Sui social amici e colleghi affidano ricordi carichi di commozione: “Oggi penso che la vita è maledettamente ingiusta cattiva ipocrita senza scrupoli sono veramente devastata non ci sono né parole né lacrime per un dolore così atroce [...] Mesi fa c'eravamo visti e tu sei venuto a salutarmi con quel sorriso che ti contraddistingueva [...] Ora vola tra gli angeli più belli”.

Scrive Stefano: “Rompevi le scatole sempre ma ti facevi voler bene da tutti sei stato un collega di lavoro fidatissimo. Mi ricordo l' ultima iperbarica insieme urlavamo va bene lo stesooooo stai attento lassù un abbraccio amico mio”. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale