Giornalisti: premio Sassoli, Europa e territori al centro

Firenze, 10 gennaio 2024 - Il rapporto tra i territori e l'Europa è il tema della prima edizione del premio David Sassoli, riservato ai giornalisti under 40, per ricordare il giornalista e presidente del Parlamento Europeo. Il riconoscimento è stato annunciato in occasione del secondo anniversario della morte di Sassoli, scomparso l'11 gennaio 2022, dalla Proloco di Galciana, frazione di Prato, che lo organizza con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Prato. A Galciana affondano le radici familiari e dell'infanzia di David Sassoli che anche da adulto è rimasto legato a questo pezzo di Toscana: erano originarie del paese pratese la madre Rossana Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori. I vincitori del premio saranno annunciati ogni anno il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, uno dei valori a cui Sassoli ha dedicato carriera e impegno politico. Sempre il 3 maggio sarà annunciata la data della cerimonia di consegna del riconoscimento. Possono concorrere al premio giornalisti di qualsiasi nazionalità autori in lingua italiana di articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi fra l'1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024. La giuria, composta da sette giornalisti, selezionerà i vincitori nelle categorie carta stampata e agenzie di stampa, online e radio e tv. Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro. Il regolamento del premio è pubblicato sul sito https://www.prolocogalciana.it. Il premio, spiegano gli organizzatori, "nasce dal legame fra Sassoli e la sua terra di origine al fine di tramandare l'eredità di uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole e nel loro potere di informare, educare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Il tema del premio, e cioè i rapporti tra Europa e territori, è uno di quelli per i quali Sassoli si è sempre impegnato e porlo al centro di questa iniziativa ci è sembrato il modo giusto per onorare David".