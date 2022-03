Covid Toscana, come circola il virus: i dati nei comuni

Articolo : Scendono ancora i contagi: 119 in provincia In calo i ricoveri per Covid negli ospedali

Firenze, 1 marzo 2022 – Anche nei dati odierni è Siena la provincia che conta il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti più alto in Toscana, pari a 130, con 343 casi Covid in più. Per il secondo giorno consecutivo resta 'maglia nera' toscana il piccolo comune di Careggine, in provincia di Lucca, con un tasso di incidenza che schizza a 960. I nuovi contagi sono 5, su un totale di poco più di 500 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere come impatta il coronavirus su un determinato territorio rispetto alla popolazione residente. Una fotografia di dove circola di più il virus nella regione. Questi i dati di martedì 1 marzo.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 130 (343 nuovi casi)

Arezzo 106 (357 nuovi casi)

Lucca 102 (388 nuovi casi)

Grosseto 101 (221 nuovi casi)

Livorno 91 (299 nuovi casi)

Massa-Carrara 95 (181 nuovi casi)

Pistoia 70 (203 nuovi casi)

Pisa 69 (286 nuovi casi)

Firenze 55 (540 nuovi casi)

Prato 39 (100 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti resta basso se confrontato con le altre aree della regione. Il comune dove il virus circola di più è Pelago, in provincia di Firenze: 14 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il tasso giornaliero per centomila abitanti a quota 182. Seguono due comuni in provincia di Pistoia: Larciano, con 10 casi in più e un tasso di 158, Chiesina Uzzanese, con 7 casi e un tasso di 156. Sopra quota 100 anche i comuni di Montaione (142), Reggello (139), Sambuca Pistoiese (135), Barberino Tavarnelle (133), Impruneta (110), Monsummano Terme (104).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, troviamo al primo posto per tasso di incidenza il comune 'maglia nera' toscana, cioè Careggine. Il virus circola anche a Molazzana, in provincia di Lucca, con un tasso di 385 e 4 nuovi contagi Covid, e sale a Castelnuovo di Garfagnana, dove il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è di 243, dovuto a 14 casi Covid in più nelle ultime 24 ore su un totale di 5.756 abitanti. Hanno un tasso di incidenza superiore a 200 anche Barga (240) e Gallicano (221), sempre in provincia di Lucca, e Sassetta (210), in provincia di Livorno.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, aumenta il tasso di incidenza a Monticiano che, con 14 casi in più su poco più di 1.500 abitanti, supera quota 923. Sotto stretto monitoraggio dell’Asl è il focolaio che si è sviluppato, in particolare, nella residenza “la Piaggiarella”. Seguono Monterotondo Marittimo, in povincia di Grosseto, ad un tasso di 627 e 8 nuovi casi, e Pienza, in provincia di Siena, a 493. L'unico comune ad avere un tasso di incidenza superiore a 300 è Trequanda (333), che si trova al confine tra la Val d'Orcia e le crete senesi .

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 153 (83 nuovi casi)

Massa 112 (75 nuovi casi)

Lucca 104 (92 nuovi casi)

Carrara 92 (56 nuovi casi)

Arezzo 92 (90 nuovi casi)

Livorno 89 (139 nuovi casi)

Pistoia 83 (75 nuovi casi)

Pisa 80 (71 nuovi casi)

Grosseto 72 (59 nuovi casi)

Firenze 55 (197 nuovi casi)

Prato 37 (72 nuovi casi)