Tifosi della Sampdoria aggrediti a Firenze, Daspo in arrivo per 11 ultras viola

Firenze, 27 novembre 2024 – Tifosi della Sampdoria aggrediti a Firenze, in arrivo Daspo per 11 ultras viola identificati dalla polizia.

Lo scorso aprile un gruppo di tifosi sampdoriani, atterrati a Firenze dopo che la loro squadra aveva giocato a Palermo, sarebbe stato aggredito vicino a una fermata della tramvia, nella tratta che dall’aeroporto va alla stazione ferroviaria. In merito alla vicenda, sono in arrivo 11 Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi viola e firmati dal questore Maurizio Auriemma, per periodi che vanno dai 3 ai 10 anni, cinque dei quali aggravati anche dalla prescrizione dell’obbligo di firma.