Fiorentina, notte a San Gallo complicata per gli ultras. Attesa per le decisioni Uefa

Firenze, 25 ottobre 2024 - E' stata una notte di nuovo complicata per quanto riguarda l'ordine pubblico con protagonisti i tifosi della Fiorentina. Quelli che stavolta avevano deciso di seguire la squadra di Palladino a San Gallo. Ovviamente non tutti i 1.100 che occupavano il settore ospiti, ma un gruppo sicuramente nutrito. Un bollettino della polizia municipale della cittadina svizzera racconta di interventi degli agenti fino a mezzanotte inoltrata. Il pre partita è scivolato via liscio, anche se la nota racconta di come i sostenitori gigliati siano stati accompagnati allo stadio con autobus speciali, ma sarebbero rimasti danneggiati tre mezzi con stime di danni di diverse migliaia di euro.

Davanti allo stadio, i tifosi viola, hanno fatto poi esplodere diversi “enormi petardi e razzi”. Due tifosi ospiti, un italiano di 16 anni e un ragazzo di 24 anni, sono stati fermati con oggetti pirotecnici durante i controlli all’ingresso. Sono stati consegnati alla polizia cantonale di San Gallo per l’ulteriore trattazione del caso. “Nella zona dello stadio si sono ripetuti piccoli scontri tra vari gruppi di tifosi ospiti, con l’intervento delle forze dell’ordine”. Dopo la fine della partita “un gruppo di tifosi del San Gallo ha attaccato diversi tifosi in trasferta nel centro della città”. Quando è intervenuta la polizia, gli agenti “sono stati aggrediti con lancio di oggetti. Quindi è stato necessario utilizzare brevemente pallini di gomma e spray al peperoncino. Secondo le conoscenze attuali nessuno è rimasto ferito”, continua la polizia. Gli aggressori sono stati circondati dalla polizia e “42 persone sono state poi controllate. Nei loro confronti vengono esaminate denunce di violenza e minaccia contro autorità e funzionari, violazione della quiete pubblica e ostruzione ad un atto ufficiale. Dopo gli opportuni controlli, le persone sono state rilasciate”. La polizia municipale di San Gallo è stata assistita da agenti del Concordato di polizia della Svizzera orientale e da un idrante della polizia municipale di Zurigo. Questo quanto accaduto fuori dal campo. Ma i tifosi viola sono nel mirino dell'Uefa anche per il fitto lancio di fumogeni e petardi in campo che hanno causato lo stop della gara per tre volte (nella ripresa è dovuto intervenire Biraghi per placare gli ultras). La sfida di Cipro contro l'Apoel è decisamente a rischio. Un turno a porte chiuse in Europa sembra il minimo che possa accadere nei prossimi giorni. Alessandro Latini