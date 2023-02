"Danzainfiera", l’ora di ballare Audizioni, contest, convegni

E’ l’ora di ballere! La diciassettesima edizione di Danzainfiera si apre stamani al pubblico alle 9 alla Fortezza da Basso. Un’apertura caratterizzata da incontri, audizioni, contest, convegni con i principali ‘attori’ della danza nazionale e internazionale. All’appuntamento interverrà, intorno alle ore 11 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che con l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone sarà guidato dalle responsabili della manifestazione e accompagnato in alcuni punti chiave del salone; incontreranno gli espositori, le scuole, i corpi di ballo e le personalità del settore e dello spettacolo. Alla rappresentanza istituzionale si unirà anche l’assessore allo sport del Comune Cosimo Guccione.

Tra gli appuntamenti l’audizione per il corpo di ballo della nuova edizione del ‘Cantante mascherato’, di Raiuno, con Simone Di Pasquale e Matteo Addino e Milly Carlucci. Previste selezioni anche per un altro talent show, Performer Italian Cup programma televisivo che mette in competizione i vincitori del Campionato delle Arti Performative, presentando performer di propri atleti. Danzainfiera si apre anche al mondo del cinema accogliendo Laura Ferretti, meglio conosciuta come Lala Blhite, ballerina, coreografa, cantautrice, attrice e soprattutto autrice audiovisiva, nota per essere stata coreografa e ballerina ufficiale del videogioco Just Dance, e anche autrice del corto ‘7k-Seven keys’.