Danza sacra in villa. I corsi gratuiti

Danza sacra alla Villa di Vico. La Fondazione Omraam organizza oggi nella villa di via del lago a San Vincenzo a Torri, il Corso di Paneuritmia. La Paneuritmia è una danza sacra creata dal maestro spirituale bulgaro Peter Deunov. L’evento è patrocinato dal comune di Scandicci. La Paneuritmia è composta da 28 movimenti che si balla al ritmo di una musica soave, creata appositamente per accompagnarne i movimenti. Il suo ideatore, Peter Deunov ha vissuto tra la metà dell’Ottocento e la metà del XX secolo. Per iscrizioni e informazioni scrivere a: [email protected] o chiamare il 3402418469. Il Corso è gratuito ed è aperto a tutti, sia ai principianti, sia a coloro che, conoscendo la Paneuritmia, desiderano perfezionarla.