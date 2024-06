Danno e beffa all’Isolotto. Raid dei ladri alla micropiscina. E la refurtiva finisce al mercato

Firenze, 29 giugno 2024 – Si sono intrufolati all’interno dei locali e una volta dentro, dopo aver devastato tutto ciò che hanno trovato sotto mano, sono scappati con pochi spiccioli e l’abbigliamento sportivo della Firenze Pallanuoto finito in vendita la mattina successiva in un mercatino abusivo alle Cascine. Nel mirino dei malviventi la Micropiscina dell’Isolotto, che si trova in via Baccio Bandinelli ed è la sede della società sportiva. Il colpo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Nella stessa fascia oraria, qualcuno si è divertito a infrangere le auto parcheggiate lungo le vie adiacenti. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e verificare se ci sia o meno un nesso tra i due episodi. "E’ la quinta volta in due mesi che i malviventi entrano nella nostra sede lasciandoci danni da migliaia di euro a fronte di pochi spiccioli" si sfoga il presidente di Firenze Pallanuoto Cipriano Catellacci.

A rendersi conto dell’accaduto, alle 5.30 di ieri, il personale addetto alle pulizie. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono entrati dopo aver spaccato le quattro porte di ingresso e infranto le vetrate. Una volta dentro hanno passato al setaccio gli ambienti buttando tutto all’aria in cerca di monete. "Poi sono entrati nel magazzino – riprende – e hanno rubato l’abbigliamento sportivo degli atleti. Questa mattina (ieri, ndr) i nostri operatori che stavano accompagnando i bambini a fare una passeggiata alle Cascine, proprio dall’altra parte del ponte di piazza Paolo Uccello, hanno trovato dei venditori stranieri che avevano allestito un bazar a terra con le nostre divise".

Non solo. Alla richiesta di spiegazioni, gli abusivi hanno minacciato gli operatori con al seguito i piccoli. "Abbiamo chiamato le forze dell’ordine – prosegue il presidente della Firenze Pallanuoto – ma i fuorilegge sono scappati prima. Siamo molto preoccupati, questa zona è diventata molto pericolosa".

Non è la prima volta che la Micropiscina dell’Isolotto è vittima di furti. Negli ultimi due mesi sono state cinque le visite messe a segno. "In tutti i casi ci hanno lasciato danni consistenti alla struttura a fronte di poche monete. Queste sono persone che rubano per niente, persone molto pericolose. Io sono seriamente preoccupato per i dipendenti".

Catellacci chiede maggiori controlli e misure più efficaci per mettere in sicurezza un’area diventata invivibile. Nella stessa notte sono state danneggiate almeno sei auto parcheggiate proprio all’esterno della piscina dell’Isolotto e quattro nel quartiere di San Jacopino. A fare la denuncia il comitato Cittadini attivi San Jacopino.

"Con il coordinamento – conclude il presidente Simone Gianfaldoni – avremo una riunione la settimana prossima. Alle istituzioni chiediamo di attivarsi velocemente".

Carlo Casini e Rossella Conte