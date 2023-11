"Danni al Patrimonio Culturale: la Villa Montalvo a Campi Bisenzio colpita dal Maltempo"

"Sono stata in giro e beni culturali che sono stati colpiti ce ne sono. Per esempio la villa Montalvo a Campi Bisenzio dove c’è anche un archivio, una cappella, una biblioteca e ho visto sul muro di recinzione della villa che proprio da là è entrata l’acqua dal fiume, il muro è crollato, c’è una falla e si vede che da là è passata l’acqua". Lo ha detto Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, a margine di un evento a Firenze sui danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi sul patrimonio culturale.