Dall’Affrico alla Cattolica Virtus. I baby talenti al ’Memorial Bosi’

Un calcio giovanile ad alto livello nella terza edizione del ‘Memorial Francesco Bosi’. Si tratta di un quadrangolare che vedrà in campo la categoria Allievi Under 17 con la presenza di Us Affrico, San Michele Cattolica Virtus, Lastrigiana e Rappresentativa Toscana Allievi.

Le semifinali si disputeranno domani con inizio alle ore 15 in contemporanea su due stadi fiorentini: l’impianto sportivo Lapenta del viale Fanti dove giocheranno Rappresentativa Toscana-Affrico e il campo di calcio a Ponte a Greve (intestato recentemente al dirigente Panara) dove scenderanno in campo Cattolica Virtus e Lastrigiana.

Le finali sono in programma sabato 28 dicembre, con inizio alle 14,30, al Centro tecnico federale di Coverciano. Al termine delle gare si svolgerà alle 17,30, nell’Aula Magna di Coverciano, la cerimonia di premiazioni delle squadre e dei giocatori in particolare evidenza. Saranno presenti numerose personalità del mondo istituzionale, politico e sportivo, insieme alla famiglia Bosi ed esponenti della Federcalcio e del settore arbitrale.

Durante la cerimonia verrà consegnato un premio alla memoria di Roberto Nutini, per tanti anni presidente del San Giusto Le Bagnese e recentemente scomparso. Il premio è rivolto ai dirigenti e alle società che hanno realizzato l’iniziativa socio educativa più apprezzata nei recenti periodi. Da ricordare anche il riconoscimento alla memoria di Alberto Bechelli che andrà al miglior portiere del torneo, insieme ad altre attestazioni di merito decise dal Comitato organizzatore.

La manifestazione si svolge in memoria di Francesco Bosi, grande personaggio della politica fiorentina ed italiana e da sempre legato con impegno e passione allo sport con illustri trascorsi. Fra i primi incarichi istituzionali di valore ricoperti da Bosi doveroso ricordare il periodo nel quale è stato assessore allo sport in Palazzo Vecchio. Anche il Comitato Regionale Figc-Lnd, presieduto da Paolo Mangini, ha dato la piena adesione a un evento che sta diventando un classico del periodo natalizio. Le partite saranno dirette da arbitri della Cra Toscana.

Francesco Querusti