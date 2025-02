Dalla pelletteria al giardinaggio. Talenti in azione, al via i corsi

Talenti in azione a Pontassieve. Parte infatti il progetto ‘Semi creativi’, iniziativa regionale dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, disoccupati, inattivi e studenti universitari. Il progetto ha come obiettivo offrire percorsi di formazione e crescita professionale, con focus nei settori della pelletteria e del giardinaggio, per supportare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Questo su un territorio che vede i due settori come trainanti. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra 4 cooperative sociali, Comune, Istituto Balducci e Tripel2. Questa collaborazione permette di sviluppare un programma ricco e articolato, che combina formazione E percorso di tutoraggio personalizzato. Il progetto prevede 3 principali azioni: corsi di formazione nei settori della pelletteria e del giardinaggio, laboratori esperienziali, accompagnamento e tutoraggio, con un supporto individuale per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro. Le attività si terranno nelle sedi di Pontassieve e saranno gratuite. I partecipanti che completeranno almeno il 70% delle ore previste riceveranno un’indennità di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio, con il primo laboratorio che prenderà il via entro il mese di febbraio. Per partecipare, è necessario compilare la scheda disponibile online al form https://forms.gle/NCSiowbuHRrvm2sd8 o sul sito di Coop.21 www.coop21.it.

Leonardo Bartoletti