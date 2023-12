"Dalla parte giusta". L’evento a Vingone

Domani alle 18,30, alla casa del popolo del Vingone, l’Anpi di Scandicci in collaborazione con Arci, Spi Cgil, Arcigay e Auser, Gd, Democratiche e Libera, organizzano ‘Dalla Parte Giusta’ la contromanifestazione in risposta alla presenza del generale Vannacci in città per la presentazione del suo libro al teatro Aurora (21). Gli invitati all’evento, sono chiamati a dare il proprio contributo alla riflessione che nasce dall’articolo della costituzione sull’uguaglianza degli individui senza distinzioni di genere, lingua, religione, opinioni politiche.