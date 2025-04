Dal Viola Park al teatro: la scia di furti di un ragazzo fiorentino:, 39 colpi in due anni

Firenze, 25 aprile 2025 – Trentanove furti messi a segno in circa due anni. Tutti riusciti, senza mai essere colto in flagranza. Dal Viola Park, ai camerini del Teatro Cartiere Carrara, fino alle palestre della città e agli spogliatoi della scuola ’Gobetti Volta’.

Colpi che portano tutti la stessa firma di un giovane fiorentino, classe 2001, per il quale ieri, davanti al giudice del tribunale di Firenze, il pm Francesco Sottosanti ha chiesto la misura cautelare in carcere.

PIANETAFOTO TERNI LADRO FURTI IN APPARTAMENTI

Il ragazzo è accusato di aver trafugato portafogli, cellulari, pc e oggetti preziosi, oltre ad aver usato indebitamente delle carte di credito rubate. Una scia di colpi che hanno lasciato comunque delle tracce. Gli inquirenti sono infatti risaliti al giovane grazie alle tante immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso nei suoi blitz criminali.

Nell’agosto del 2024, il 24enne entrò negli spogliatoi del Viola Park, portando via uno zaino brandizzato Fiorentina, un portafoglio di Gucci e uno con scritto ’Forza Viola’, telefoni e contanti.

Ancora più ’clamoroso’, invece, il colpo messo in atto all’allora teatro ’Tuscany Hall’ mentre gli attori erano in scena. Anche in quel caso fece razzia di portafogli e telefoni.

E poi ancora: motorini rubati ad atleti della Rari Nantes mentre erano in piscina, prelievi al bancomat per giocare al Bingo, borse e borsoni trafugati dagli spogliatoi. Il tutto durava una manciata di minuti.

Il tempo di entrare in un luogo, depredarlo, e uscire senza che nessuno si accorgesse di niente. Come fanno i professionisti.

Il legale del 24enne, Francesco Stefani, ha chiesto la misura cautelare dei domiciliari. Il giudice, in aula, ha chiesto alla madre la disponibilità di ospitarlo nella sua abitazione. Poi si è riservata: la decisione arriverà nei prossimi giorni.

Pie.Meca.