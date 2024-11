Dal Rotary nuove apparecchiature mediche per la Misericordia di Rifredi

Firenze, 18 novembre 2024 – Consegnato alla Misericordia di Rifredi il primo dei due service previsti da Raoul Masini nel corso della sua annata di presidenza al Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico. L’occasione di raccolta fondi, che ha permesso la donazione dei primi 2200 euro, è stata lo spettacolo “Le sorelle Materassi”, portato in scena al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze dalla compagnia amatoriale “I Malandra”, con la regia di Lorenzo Lombardi. “L’intero ricavato della serata – commenta il presidente Masini - è stato destinato all’acquisto di apparecchiature mediche per il poliambulatorio della Misericordia di Rifredi. Ringrazio tutti gli attori della Compagnia che, con straordinaria professionalità, hanno portato in scena questo adattamento del capolavoro di Aldo Palazzeschi, conquistando il pubblico con una performance brillante e molto apprezzata. L’iniziativa di questo service nasce dalla collaborazione con il nostro socio Antonio Benfante, Fratello della Misericordia di Rifredi: insieme al Governatore della Misericordia di Rifredi Piero Tacconi abbiamo deciso di unire le forze per organizzare un service a sostegno della struttura sanitaria. Da qui è nata l’idea di realizzare non una ma due serate teatrali benefiche. La seconda rappresentazione, infatti, si terrà domenica 26 gennaio 2025, sempre al Teatro Nuovo Sentiero, con la nuova commedia “È una caratteristica di famiglia” di Rsy Cooney, portato in scena dalla compagnia In palco veritas.” “Ringrazio di cuore il RC Firenze Lorenzo il Magnifico e il Presidente Masini, oltre ai collaboratori che ci hanno messo in contatto – sono state le parole di Tacconi –, per averci sostenuto con questa meravigliosa iniziativa. Abbiamo davvero bisogno di rinnovare le attrezzature ambulatoriali, come ad esempio un importante strumento per l’oculistica che abbiamo appena acquistato. Il vostro contributo quindi ci è di grandissimo aiuto.”

“Sono veramente soddisfatto del risultato ottenuto, – ha proseguito Masini – perché lo stiamo realizzando in un contesto che conosco bene, nella mia zona, e con persone che condividono i nostri valori di servizio e solidarietà. Il tutto è stato possibile anche grazie alla disponibilità del Teatro Nuovo Sentiero, gestito dalla parrocchia locale, che ha concesso lo spazio per queste iniziative benefiche e per questo desidero ringraziare don Marco.”