Dal presidio alla Casa. Iniziati i lavori

Un investimento da 2.550.000 euro, di cui 600mila di finanziamento PNRR: è stato inaugurato ieri a Dicomano, in piazza Buonamici, il primo cantiere delle cinque Case di Comunità della nuova sanità territoriale nel Mugello, presente il presidente della Regione Eugenio Giani. Il nuovo edificio sorgerà su un terreno di proprietà dell’Azienda sanitaria in pieno centro storico. La nuova struttura consentirà la dismissione dell’attuale presidio sociosanitario di Dicomano che occupa una porzione dell’edificio del Comune. Il sindaco Stefano Passiatore lo ha evidenziato: "Non si tratterà di un trasferimento da uno spazio a un altro, ma di una implementazione di funzioni e servizi in un edificio moderno, confortevole e poco energivoro". "In più questa struttura da un punto dell’edilizia aiuta a ridisegnare la piazza, prestandosi anche a un’innovazione edilizia - ha aggiunto il direttore generale dell’Azienda USL Valerio Mari -. La Casa di Comunità accoglierà la medicina, la specialistica e tutte le funzioni proprie di una struttura sanitaria che vuole essere punto di riferimento per la sua comunità con servizi di prossimità". È stato il direttore della Società della Salute Mugello Marco Brintazzoli a fare il punto dell’edilizia sanitaria in Mugello: "Oltre Dicomano nel 2024 apriremo i cantieri per l’ospedale di Comunità di Borgo, e per gli spoke di Marradi, Palazzuolo e Scarperia". La Casa di Comunità di Dicomano si svilupperà su 4 piani, con una superficie di 500 mq. Ospiterà il servizio punto prelievi, la medicina generale e la pediatria di famiglia, la specialistica con anche la Salute mentale adulti e il consultorio ostetrico-ginecologico, l’infermieristica e i Servizi sociali. Vi troveranno sede anche il Cup, l’accettazione prelievi e gli altri servizi di sportello. Sarà presente anche il Centro donazioni sangue. Il termine dei lavori è previsto per settembre 2025.

Paolo Guidotti