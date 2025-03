Dal mercoledì al venerdì c’è il mercato rionale

In piazza Pier Vettori, nel cuore del quartiere 4, nascerà un nuovo mercato rionale con otto banchi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, con orario dalle 8 alle 14: l’obiettivo del Comune, si legge in una nota, è aprire la struttura tra fine marzo e inizio aprile. Le postazioni per gli otto banchi si troveranno al centro della piazza tra viale Petrarca, il ponte alla Vittoria, San Frediano e Monticelli. Così come definito nella delibera approvata dalla giunta Comunale per l’istituzione del nuovo mercato, tra gli otto posti tre sono dedicati alla vendita di generi alimentari (di cui uno a imprenditori agricoli) e cinque ai generi vari. "Un nuovo mercato al servizio dei residenti di una zona di Firenze con una forte identità, condiviso con il Q4 e con le associazioni di categoria - afferma l’assessore Jacopo Vicini - per tre giorni alla settimana si integrerà con il ricco tessuto commerciale dell’area"