Dal governo il sostegno all’Orchestra da Camera fiorentina

L’Orchestra da Camera fiorentina veste di note le sale e i capolavori dei due musei. "È l’unica istituzione in tutta la Toscana a cui è stato assegnato il progetto speciale per la musica di Puccini in occasione del centenario – spiega il maestro Giuseppe Lanzetta -. Ma c’è anche un altro risultato da sottolineare: il finanziamento accordatoci dal Ministero della Cultura - 72mila euro per il Bargello, dove si esibirà anche la Compagnia delle Seggiole, e 52mila euro per San Marco e Sant’Apollonia - per proporre interventi musicali in alcuni suggestivi luoghi d’arte. Qualche anno fa durante una delle mie riunioni suggerii alla Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura di inserire anche i musei di seconda fascia nel bando di valorizzazione, così è stato e sono molto soddisfatto". Stasera alle 21 il cortile del Museo Nazionale del Bargello ospiterà, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta con la Corale Santa Cecilia di Empoli e la Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo. Si esibiranno nella Messa di gloria a quattro voci di Giacomo Puccini. Parte così "Teatro e musica per viaggiare nel tempo", il programma di eventi organizzato dai Musei del Bargello con il sostegno della Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura che da giugno a ottobre vedranno la Compagnia delle seggiole e l’Orchestra da Camera Fiorentina esibirsi in una serie di pièces e concerti accessibili gratuitamente ai visitatori. Due preziosi scrigni d’arte incastonati nel centro di Firenze ma lontani dal clamore della folla, il Museo di San Marco e il Cenacolo di Santa Apollonia offriranno al pubblico da giugno a ottobre una visita ancora più suggestiva con i contrappunti musicali degli ensemble dell’Orchestra da Camera di Firenze. La rassegna, che si inaugura il 21 giugno per la Festa della Musica e si conclude il 26 ottobre, spazierà da Bach a Mozart a Ravel e, inevitabilmente, a Puccini nell’anno del centenario, fino alla musica per il grande schermo di Morricone, Bakalov, Piovani, Rota. Il progetto "Note al Museo"è stato finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo e realizzato dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina. "E’ questa una occasione importante – dichiara Stefano Casciu, direttore regionale Musei nazionali della Toscana - per proporre in alcuni musei suggestivi interventi musicali affidati all’esperienza dell’Orchestra da Camera fiorentina".

Maurizio Costanzo