Dai benefit alle lezioni di primo soccorso. La ricetta di Locchi per il volontariato

Una vita passata nel mondo del volontariato (ne fa parte dal 1977). E da dodici anni presidente della Misericordia Campo di Marte e nel Cda del Coordinamento delle Misericordie fiorentine. Alberto Locchi, candidato nella lista di Forza Italia e grande sostenitore del candidato di centrodestra Eike Schmidt, lancia il suo progetto, in sei step, in favore delle Pubbliche Assistenze della città. "Fin dal primo incontro ho voluto raccontare a Eike cosa è davvero il volontariato a Firenze ed anche i problemi che vive. Gli ho raccontato che mai nessuna forza politica ha presentato un pacchetto di interventi utili ad aiutare le associazioni". Locchi, quindi, propone di aumentare i defibrillatori pubblici organizzando anche lezioni di primo soccorso a studenti, cittadini e agli operatori del mondo del commercio. Il candidato consigliere chiede poi di ripristinare le vie principali di accesso agli ospedali fiorentini perché lo stato in cui versano alcune strade rendono un calvario il viaggio verso il pronto soccorso dei malati, in particolare dei traumatizzati. Locchi propone inoltre di aprire un’ufficio dedicato al volontariato per aiutare e facilitare le problematiche fra le stesse associazioni e l’amministrazione; fornire benefit pubblici ai volontari; destinare l’1% della tassa di soggiorno (circa un milione di euro) a Misericordie, Pubbliche Assistenze e Cri perché quotidianamente intevengono in emergenza sui tantissimi turisti che soggiornano a Firenze. E infine, studiare interventi mirati per coloro che ogni giorno sono impegnati in un lavoro prezioso ed insostituibile.