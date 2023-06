Dai banchi all’opera Carmen di Venti Lucenti con gli studenti in scena

Una Spagna da sogno, piena di profumi suoni, colori con monelli, soldati, zingare e contrabbandieri. Carmen, che nella visione di Venti Lucenti è una donna libera che parla di libertà, sarà fino a domani al Teatro del Maggio con "La Historia de Carmen", lo spettacolo conclusivo del progetto con le scuole "All’Opera… Le scuole al Maggio!". Mesi intensi di preparazione per uno spettacolo che coinvolge direttamente in palcoscenico, in veste di attori e coro di voci bianche, 300 studenti delle scuole primarie di Firenze che hanno aderito tramite "Le Chiavi della Città", e 2.500 studenti da provenienti da 16 comuni della Toscana (province di Firenze, Pisa, Arezzo, Pistoia) che canteranno dalla platea durante le recite della mattina riservate alle scuole. "Carmen è piena di contraddizioni, alle volte aggressiva, leggera, incostante, gioiosa ma irrazionale, ma più di tutto vuole essere libera, di scegliere, di fare, di diventare quello che vuole. Ed è proprio per questo che è così vicina a noi e alla nostra idea di libertà" sottolinea Manu Lalli, direttore artistico e regista di Venti Lucenti.

Il progetto "All’Opera… Le scuole al Maggio!" è articolato in due percorsi; quello principale, riservato alle primarie e secondarie di I grado, prevede una serie di incontri a scuola a cura degli operatori e dei formatori di Venti Lucenti che guidano i ragazzi alla scoperta dell’opera scelta e insegnano loro sia i brani corali da cantare, sempre in lingua originale, che la regia vera propria dello spettacolo.

Quello alternativo, invece, consiste in 1-2 incontri a scuola in cui i ragazzi hanno modo di scoprire l’opera, comprendere lo spettacolo e imparare i brani che canteranno, il giorno dello spettacolo, dalla platea. "Il progetto ‘All’Opera!’ realizzato da Venti Lucenti, che ogni anno coinvolge centinaia di bambini delle scuole fiorentine e toscane, è tra le iniziative più originali nel panorama musicale nazionale e internazionale. Abbiamo creduto in questo progetto fin dalla sua ideazione e realizzazione e lo abbiamo visto crescere in questi anni" aggiunge il direttore generale della Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori. Il progetto di Fondazione CR Firenze, ideato e realizzato da Venti Lucenti in collaborazione con l’Assessorato all’Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze (Le Chiavi della Città) e il Teatro del Maggio Musicale, dal 2006 ha portato in scena 14 riduzioni d’opera, con 70 alzate di sipario, 10.000 studenti in palcoscenico, 25.000 studenti che hanno cantato dalla platea, 2.500 insegnanti, 400 studenti in Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Rossella Conte