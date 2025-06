D’Agati e Monticelli. Scambio al veleno sulla sicurezza

È scontro fra Ernesto D’Agati (M5S) e Marco Monticelli (Fare Città). Il tema è quello della sicurezza e le parole di D’Agati fanno seguito al recente convegno organizzato in sala consiliare. "Con la cacciata del M5S dalla maggioranza, - dice D’Agati - l’attuale amministrazione ha mostrato una svolta netta verso posizioni di destra, consolidando il ruolo di Fare Città come forza politica predominante. Un gruppo che, fin dalla sua nascita, non ha mai rappresentato i valori progressisti e che, al contrario, ha alimentato dinamiche politiche in aperto contrasto con le istanze sociali e democratiche". Per poi aggiungere: "La recente iniziativa, organizzata in collaborazione con il sindacato Ugl, è un ulteriore segnale del posizionamento politico di Fare Città, una chiara dimostrazione di allineamento con ambienti conservatori e reazionari totalmente estranei alle lotte per i diritti dei lavoratori e dei cittadini campigiani".

"D’Agati - replica Monticelli - ha la memoria corta e le sue parole ci stupiscono e ci rammaricano al tempo stesso: l’associazione Fare Città è stata fondata da Adriano Chini, ex sindaco progressista di Campi, e il programma elettorale che ha portato alla vittoria del sindaco Tagliaferri nel 2023 era stato sottoscritto da tutte le forze politiche della coalizione, compreso anche con il M5S. Il riferimento alle ronde, inoltre, è del tutto fuori luogo: sempre nel 2023 fu stilato un ‘Patto per il benessere urbano’, seguito da un Ordine del giorno in consiglio comunale in cui si chiedeva, fra le altre cose, di costituire una rete di collaborazione fra i cittadini, l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine in materia di sicurezza pubblica, documento che è stato votato da D’Agati e da tutto il gruppo del M5S".

Pier Francesco Nesti