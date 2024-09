Da X Factor ecco Il Solito Dandy. Stasera in piazza per ’Liberi Tutti’

Quando è salito sul palcoscenico di X Factor ha colpito giuria e pubblico per il suo stile un po’ retrò. Ma appena ha cominciato a cantare, ha conquistato tutti arrivando fino alla fase finale del talent show e risultando tra i favoriti. Vincitore morale dell’edizione 2023, Il Solito Dandy stasera alle 21,15 è pronto a salire sul palco di piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino per la rassegna ’Liberi Tutti’ organizzata per l’80° anniversario della Liberazione. Al secolo Fabrizio Longobardi, presenterà il nuovo singolo ’Irresistibile’, in cui racconta un viaggio intenso di rinascita, ricco di speranza e di nuovi inizi e brani dell’ultimo album ’Turismo sentimentale’, con i quali l’artista inneggia a una rivoluzione gentile basata su mare, santità e ironia.

"Non è un disco d’amore – sottolinea Fabrizio/Il Solito Dandy –, ma di sentimenti: l’amore, infatti, è soltanto un pretesto per poter parlare di molto di più e porsi domande, senza per forza la certezza di avere risposte. La fantasia e la realtà si scontrano, giocano, inciampano nel mare, si mescolano, mangiano la pastasciutta con Alberto Sordi, fanno fotografie assieme, scherzano, prendono il tram per poi tuffarsi dentro la canzone italiana". Il Solito Dandy condividerà il palco di Liberi Tutti con ’I Segreti’, band pop indie italiana che presenta suoni elettrici e trascinanti che spaziano tra epoche diverse, dalle chitarre del pop britannico degli anni ’90 ai synth anni ’80 fino all’elettronica contemporanea. Presenteranno il loro album ’Bellissimo’, dieci canzoni che raccontano il corso di questi ultimi anni, nati da sensazioni e intenzioni diverse. La serata è a ingresso libero. Liberi Tutti continua domani con i concerti di Postino e Drop Circle e alle 23 la ’Silent Disco’: tre consolle affidate ad altrettanti dj e stili musicali. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito. Il 6 settembre spazio a Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra, il 7 settembre ci sarà lo spettacolo "Il duce delinquente" di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Finale domenica col concerto della Banda Musicale di Sesto, tombola e fuochi d’artificio.