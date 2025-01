Da via Pisana all’Acciaiolo. Mezzo milione di euro per sistemare le strade

Manutenzione stradale, in via di conclusione i lavori nelle principali vie cittadine. Il pacchetto, costato circa mezzo milione di euro e approvato dalla giunta, riguardava diverse vie con lavori cominciati a dicembre, che si protrarranno fino ai primi mesi dell’anno.

In particolare, lavori più importanti previsti in via Bachelet per la demolizione e rifacimento di cordonati e zanelle su tutto il tratto prospiciente le abitazioni, con rifacimento del tappeto di usura dei marciapiedi. In questo ambito verrà realizzato l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale nei pressi di Via Newton.

Su via di Casellina tratto in continuità con Via Bachelet, ugualmente demolizione e rifacimento di cordonati e zanelle e riqualificazione dell’area a uso parcheggio nella zona finale sul fronte degli edifici industriali, con realizzazione di nuovo marciapiede a delimitazione della carreggiata e riorganizzazione degli spazi sosta.

In via Pisana: (tratto tra via Ponchielli e via dell’Acciaiolo): rifacimento del tappeto di usura dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali non ancora adeguati.