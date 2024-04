Da Verrazzano, dal film alla mostra. Omaggi per l’esploratore fiorentino

La vita dell’esploratore italiano Giovanni Da Verrazzano incanta il pubblico del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Ieri si è tenuta l’anteprima italiana di ’Giovanni Da Verrazzano: Dal Rinascimento a New York City’, il nuovo documentario prodotto da Alan Friedman, con la regia di Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer, ndr), in occasione delle celebrazioni del 500esimo anniversario dell’arrivo della nave di Da Verrazzano nella baia di New York, il 17 aprile 1524. Ricco il parter degli ospiti: dal presidente della Toscana Eugenio Giani al sindaco di Firenze Dario Nardella, dal comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze generale Massimo Panizzi ai marchese e Bernardo e Vittoria Gondi, senza dimenticare Shawn Crowley, vicecapo missione dell’ambasciata degli Usa. Presenti, ovviamente, anche il produttore e il regista che dopo la proiezione si sono intrattenuti con tutti i presenti per rispondere alle domande e raccontare le curiosità di questo documentario. Sebbene la storia narrata abbia cinquecento anni, il documentario offre un vero e proprio scoop storico: grazie al lavoro dell’archivista fiorentino Marco Calafati, il film rivela per la prima volta i documenti originali riguardanti il prestito del marzo 1523 dalla Banca Gondi, rinvenuti negli archivi della famiglia. Gli atti confermano l’investimento di 700 scudi nella spedizione di Da Verrazzano. Questo finanziamento iniziale, insieme alle personali intercessioni di Antonio Gondi, si rivelarono decisive nell’ottenere l’approvazione del viaggio da parte del Re di Francia Francesco I.

Le celebrazioni in onore del navigatore ed esploratore non finiscono qui. Oggi alle 11 nella sede dell’Istituto Geografico Militare, Acsi (Amici della Cultura e della Storia Italiana) e Igm presentano la mostra ’Giovanni Da Verrazzano tra Firenze e New York: cartografie tra il ‘300 e il ‘600’.