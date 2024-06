Da una roulotte alla nuova ’Casamise’. Festa alla Misericordia di Campo di Marte

FIRENZE

Era il 1986 quando la Misericordia San Pietro Martire, nel quartiere di Campo di Marte, aprì per la prima volta grazie a un gruppo di giovani con l’ambizione di riportare l’ambulanza con medico a bordo nel Quartiere 2. Nei primi mesi la sede era una piccola roulotte parcheggiata a San Domenico e solo dopo un anno la Misericordia riuscì ad avere, dal Comune di Firenze, la casina del contadino che si trova al civico 5 di viale Paoli. Un vero e proprio rudere ma circondata da un ampio terreno e con il vantaggio di essere posizionata in un punto strategico. Oggi la Misericordia conta circa 250 volontari, più di 20 mezzi e effettua circa 15.000 servizi ogni anno fra interventi di emergenza, ordinari, sociali e servizi alla persona. Non solo. Proprio ieri è stata inaugurata una nuova struttura adiacente a quella storica pensata per tutta la città. "I lavori sono iniziati nel 2021. Dopo non pochi ostacoli, come la pandemia, la difficoltà di reperimento di materiali e forniture, la Misericordia Campo di Marte, oggi siamo felici di donare al quartiere una nuova sede" dice con orgoglio il presidente Alberto Locchi alla guida dell’associazione da dieci anni. Si chiama ’Casamise’, 310 mq di superficie completamente ecosostenibile, che darà vita a 7 ambulatori ed a un piccolo centro di intrattenimento per anziani autosufficienti. Nella grande sala polifunzionale, inoltre, si terranno anche corsi di pronto soccorso rivolti alla cittadinanza e incontri e riunioni a tema. "Siamo orgogliosi di arricchire il Comune di Firenze, che resta il proprietario dell’immobile, di uno spazio di così grande valore" prosegue Locchi. Una Misericordia all’avanguardia quella di Campo di Marte, tra i primi ad avere la possibilità di fare l’elettrocardiogramma da remoto in modo da trasferire in diretta il referto al 118 o ad avere il Lucas 3 per un massaggio cardiaco automatico in un’ambulanza senza specialista a bordo. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore al patrimonio del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani, la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re.

Rossella Conte