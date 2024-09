Da Sesto alla Mostra del Cinema: "A Venezia per truccare dive"

Una soddisfazione davvero grande quella vissuta da Francesco Lamonaca, giovane sestese che ha avuto la possibilità di operare come make up artist alla Mostra del Cinema di Venezia da poco conclusa: "L’opportunità – racconta Francesco – è arrivata grazie alla scuola di formazione Master Beauty University che ho frequentato in presenza a Roma, da aprile a luglio scorsi e che, con Stefania Pellizzaro e Valeria Iovino, ha formato un gruppo di parrucchieri e truccatori per particolari eventi, in questo caso la Mostra del Cinema di Venezia e quella di Roma che si svolgerà a ottobre in cui sarò di nuovo presente. A Venezia abbiamo lavorato a bordo di uno yacht su cui abbiamo truccato attrici, modelle, influencer ma anche campionesse olimpiche come Anna Bongiorni e Dalia Kaddari. In più abbiamo effettuato ritocchi del trucco nella postazione interviste, e in questa occasione ho avuto la possibilità di incontrare Toni Servillo e il cast del film Iddu, e sedute negli alberghi quando venivamo chiamati". Una passione quella di Francesco nata fin dall’adolescenza anche per effetto della passione della mamma, sorcina convinta, per Renato Zero, che va di pari passo con quella della fotografia: con la sorella Eleonora e il padre Giuseppe gestisce infatti un negozio nel ‘salotto buono’ di Sesto che fornisce la possibilità di servizi fotografici e make up.

S.N.