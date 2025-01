Da San Michele a piazza Kennedy. È allarme furti in appartamento

Furti a raffica nella zona tra Vingone e colline. I ladri messi in fuga dai residenti e braccati dai carabinieri abbandonano un’auto con targa tedesca nella zona di piazzale Kennedy. Nottata rocambolesca a Scandicci quando uno residente della zona del Vingone, accortosi di avere i ladri in giardino, ha mobilitato i vicini di casa in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine che in quel momento avevano il mezzo fuori zona. Secondo il racconto dei cittadini, i malviventi (in cinque) disturbati dall’allarme che suonava nella villetta hanno tentato la fuga. Tre avrebbero guadato il torrente Vingone per infilarsi nel parcheggio dell’autostrada del sole. Altri due sono saliti in macchina e avrebbero provato a scappare verso la Volterrana. La loro corsa però si è bloccata qualche metro dopo per un probabile guasto alla vettura che è stata abbandonata sul prato di piazzale Kennedy. Si tratta di un’Alfa Romeo con targa tedesca presa in carico dai carabinieri che sono arrivati sul posto per raccogliere denuncia e testimonianze dei cittadini. La razzia però non era ancora finita perché poche ore dopo, in via di Vingone, sarebbero stati rubati due veicoli parcheggiati in strada. Non ci sarebbero elementi a sufficienza per attribuire alle stesse persone la responsabilità del secondo furto. Di certo sale la tensione in questo quadrante cittadino, visto che in questi giorni, tra Vingone, zona collinare anche al confine con Lastra a Signa, si sono verificati diversi furti in abitazione e i residenti sono piuttosto preoccupati.