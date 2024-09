Da Salerno a Verona. In bici per ricordare il cammino degli Alleati

Una cinquantina, provenienti da tutta Italia e anche dagli Stati Uniti, i ciclisti che sono impegnati in questi giorni nella Pedalata Salerno-Verona, la rievocazione storica sulle due ruote che, fino a domani, ripercorre il lungo cammino della Quinta Armata Americana nella Liberazione d’Italia dal settembre 1943 alla primavera del 1945. La manifestazione ieri mattina ha raggiunto Fiesole, fra applausi e curiosità. Guidati dall’onorevole Michelino Davico, presidente di “La Storia in Bici“, i ciclisti sono arrivati in piazza Mino, per la partenza della settima tappa che da Fiesole li porterà a Riolo Terme. A salutarli e dare il via alla tappa, sono stati la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti insieme all’assessore allo sport Francesco Sottili. Con loro il provveditore della Misericordia di Fiesole Guido Brilli. Erano presenti, anche il presidente del Panatlhon-Firenze Maurizio Mancianti e il presidente Lilt Firenze onlus Alexander Peirano.

D.G.