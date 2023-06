Da New Orleans alle Cascine La notte di Kevin Gullage

La spinta ritmica e performativa di un blues e di un r&b al fulmicotone sospinge in alto e rende mitiche le performance di un nuovo talento americano. Si chiama Kevin Gullage (nella foto) e a soli 23 anni questo scatenato cantante e pianista è già una star. Una popolarità meritata, cresciuta di festival in festival, di concerto in concerto, che martedì 6 alle 21,30 troverà sicuramente conferma anche a Firenze, nell’atteso live a ingresso libero in programma all’Ultravox del Parco delle Cascine.

Kevin, che proviene da una nota e prolifica famiglia musicale di New Orleans, anche a Firenze avrà al suo fianco The Blues Groovers, una super band di musicisti veterani che, accanto a Kevin al piano e e alla voce vede Tony Gullage al basso, Lacarlton Ross Jr alla chitarra, Brandon Adams all’organo, Justin Rendell ai sax e Michael Harris batteria. Con loro Gullage si esprime con la verve e con l’equilibrio di un artista esperto, con il temperamento innato del band leader. Anche dal punto di vista discografico la carriera del musicista statunitense va a gonfie vele. Con l’ep, "Blues in the city", un Grammy e la partecipazione ad una delle trasmissioni americane più seguite, American Idol, Kevin è infatti diventato in patria una stella radiosa della scena blues e rhythm and blues.

Con questo tour ha tutta l’intenzione di affermarsi anche sui palchi europei, ci riuscirà di sicuro e con la sua energia contagiosa conquisterà il pubblico in questi concerti in cui intreccia con il suo potente ensemble un repertorio di brani originali, da "So Called Friends of Mine" a "My Baby Gave Me The Blues", qualche standard e alcune mirate cover d’autore come una travolgente versione di "Valerie", portata al successo dalla migliore Amy Winehouse.

Giovanni Ballerini