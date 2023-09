Da Legnaia al Miche in bus. Fra imbuti e preferenziali. Ma il 6 fa quasi centro

di Carlo Casini

Primo giorno di scuola, vesto i panni di uno studente diretto al liceo classico Michelangelo che deve attraversare la città con la linea 6, obiettivo essere a scuola per le 8,15. Esco di casa alle 7,30 in punto e mi dirigo alla fermata Pisana Monticelli. Svoltato l’angolo di via di Soffiano, alle 7,40, vedo sfuggire un 6 dalla fermata, un classico. Fortuna che una manciata di minuti dopo passa un 6B. Salgo, timbro il biglietto, il cellulare segna le 7,44, l’obliteratrice le 7,56, è quasi vuoto, trovo posto. Non passa più da San Frediano, tira dritto su via del Ponte Sospeso. I rioni a cavallo delle mura d’Oltrarno, dopo la vicenda della voragine, sono stati privati di una linea importante. Prosegue sui viali, non c’è traffico a Porta a Prato, incredibile. Il 6 rientra su via del Prato, poi lungarno Vespucci. L’autista ha una guida dolce, ma tra viuzze strette e i primi turisti nel mezzo alla strada, è costretto a continue frenatine da mal di mare. Alle 8 siamo alla stazione. Qui il bus si riempie.

Su viale Strozzi il traffico è a singhiozzo, la strozzatura della tramvia con lo stretto svincolo in direzione Cure blocca tutto, fortuna che noi abbiamo la preferenziale. Alle 8.09 siamo nello snodo di piazza San Marco, con la viabilità stravolta dai binari. Alle 8,13 scendo in piazza D’Azeglio, in perfetto orario. Fuori una folla di studenti si saluta e riabbraccia prima del suono della campanella; ci sono poi volti spaesati, saranno le matricole del ginnasio. Ora via verso il ritorno dove invece mi immedesimo in uno dei tanti negozianti d’Oltrarno che deve aprir bottega alle 9 a porta San Frediano. Mi sposto alla fermata Museo archeologico. Sono le 8,25. L’attesa si prolunga, passano una sequela di 31 e 32 ma di 6 nemmeno l’ombra. Alle 8,48 finalmente un 6B. Vediamo dove si arriva con quei 70 minuti (+12 regalati dall’obliteratrice), che con i vecchi biglietti erano 90. Pieno, ma non pienissimo: 8,58 sono alla Stazione, 9,05 arrivo al Torrino, a pelo col biglietto, ma già in ritardo con l’apertura della bottega.