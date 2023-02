Eva

Desiderio

Torna per la seconda volta l’evento “La spesa che vale”, con simbolo un tenero cuore rosso, promosso dalla famiglia Pecchioli che ha fatto e continua a fare tanta storia della moda a Firenze, per sostenere la Caritas Diocesana. Non solo una boutique stavolta (come l’anno scorso quella di via Sassetti) ma tutte e quattro le realtà che sono nel centro storico, da Little Gerard in piazza Goldoni a Gerard in via dei Sassetti, da Flow Run in piazza Strozzi a Flow Store via dei Vecchietti. Nata da un’idea forte e generosa di Giulia Pecchioli questa iniziativa dal 13 febbraio prossimo metterà in vendita a prezzi speciali in questi negozi di famiglia tanti abiti e accessori di fine serie e fine inverno; una parte consistente ricavata da questa svendita intelligente che durerà per due settimane sarà devoluta alle necessità della Caritas diocesana che ogni giorno si occupa anche di migliaia di pasti per uomini, donne e bambini bisognosi di tutto. Un modo concreto per venire incontro ai bisogni della città, soprattutto a chi ne ha più necessità perché magari senza casa e senza lavoro. Abiti venduti per combattere povertà e solitudine.

"Quando un anno fa ho consegnato la prima donazione alla Caritas mi sono commossa", racconta Giulia Pecchioli che ha condiviso coi fratelli, col padre e con la famiglia questa nobile iniziativa. Una scelta "che ci ha portato fortuna – continua – perché il 2022 è andato bene". Allora ecco la decisione di replicare la felice iniziativa di una parte dei ricavi donati. Naturalmente è molto soddisfatto per questa decisione Paolo Pecchioli, uno dei patron della moda fiorentina con Gerard. "A volte ripenso a quando ho cominciato da Matucci tanti anni fa – racconta –. Poi nel 1969 mi sono messo in proprio in via Calimala e poi per tanti anni con mia moglie Giuliana in via Vacchereccia. Oggi sono felice di poter aiutare chi ha bisogno".