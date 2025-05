Da gennaio assegnati 19 alloggi Erp. E presto altri 8 nuovi appartamenti

Diciannove gli alloggi ristrutturati e assegnati da gennaio a maggio, quattro dei quali in autorecupero, ovvero con l’anticipo delle spese da parte dei cittadini. Altri otto, per un totale quindi di 27, arriveranno invece nelle prossime settimane. Questi i principali numeri dell’edilizia popolare a Campi a cui si aggiungono, come spiega l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini, "gli oltre 170mila euro di contributo affitto a conferma ancora una volta dell’impegno dell’amministrazione in questo ambito", con un aumento di circa 20mila euro rispetto all’anno precedente.

"Grande assente – questa invece la critica dell’assessore – il Governo: il fondo non è stato rifinanziato per cui i Comuni non ricevono un solo euro e non si può certo parlare di politica per l’abitare". Considerazioni, oltre ai numeri, che arrivano lo stesso giorno in cui si sono conclusi i lavori di miglioramento energetico dell’involucro edilizio agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di via Vittorio Veneto e via Orly. "Un intervento atteso e significativo – aggiunge l’assessore Ballerini -, che segna un importante risultato per la qualità dell’abitare e il decoro urbano del territorio".

Insieme a lui il sindaco Tagliaferri, il presidente Luca Talluri e i tecnici dell’ente gestore Casa Spa, che ha curato l’intervento, mentre i lavori sono stati realizzati grazie ai fondi Pnrr. "Investire nell’edilizia residenziale pubblica significa investire nella qualità della vita", ha aggiunto il sindaco. "La scelta politica del Comune di Campi – queste invece le parole di Talluri - è importante e condivisibile: investire nella manutenzione straordinaria degli alloggi Erp. Così come l’aumento di alloggi pubblici è una scelta qualificante. Questo è un tempo in cui la difesa e il rilancio dei servizi pubblici fatti dal pubblico sono la cifra politica per offrire una risposta vera a chi ne ha bisogno".

Pier Francesco Nesti