Da dietro le sbarre con gli occhi di chi vi entra Ne parliamo con Linda, volontaria di Vol.a.re

Abbiamo incontrato Linda una volontaria dell’associazione Vol.a.re (Volontari ai reclusi): ci ha parlato della sua attività e di come vivono i carcerati.

Come si vive in un carcere?

"La vita in carcere è molto dura: gli spazi sono ristretti e poco accoglienti. I carcerati, in genere, condividono la cella in due o più persone e la privacy è quasi inesistente".

Cosa avviene all’interno?

"Il carcere dovrebbe aiutare le persone che hanno commesso errori a ricostruire la loro esistenza magari imparando un lavoro o rendendosi utili per la società dopo aver scontato la pena. In realtà, spesso questo non accade per problemi di organizzazione e sovraffollamento. In più, la riuscita della riabilitazione può dipendere anche dalla tipologia di detenuto con cui si divide la cella".

Come si comportano i carcerati?

"Il comportamento dei carcerati varia a seconda delle persone e della loro storia ed è influenzato dall’ambiente circostante".

Quante guardie ci sono per ogni cella?

"In genere nei carceri sono presenti due guardie per piano, ma oggi la sorveglianza è lasciata sempre di più alla tecnologia e le guardie intervengono in base al bisogno registrato dalle telecamere"